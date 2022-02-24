Зокрема, на Львівщині вже сформувалася величезна черга охочих боротися з окупантом у лавах 24 Окремої мобілізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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Готові боротись за землю

На світлинах, які оприлюднені, показали дуже багато людей. Усі вони є добровольцями, тобто самі вирішили взятися за зброю, щоб захищати свій дім і країну.



Охочі вступити до лав бригади на Львівщині / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Помітно, що в коридорах і навіть на вулиці військкоматів стоять десятки чоловіків. Але наразі не повідомляли, скільки саме людей виявили бажання вступити до лав Королівської бригади.



Службовець і приміщення бригади короля Данила / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Важливо! Збройні сили України невпинно дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.



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Росія офіційно оголосила війну Україні

24 лютого приблизно о 5 годині ранку держава-агресорка почала обстрілювати стратегічні об'єкти України.

Бої на багатьох позиціях не припиняються протягом доби й ворог не збирається збавляти обороти.

Однак наші Збройні сили були готовити дати відсіч атакам з боку Росії. Тому армія ворога зазнає значних втрат – як людей, так і техніки.

На жаль, загинули є втрати серед наших захисників.

Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан.

Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

Повний текст допису зі сторінки Сухопутних військ ЗС України:

Це черга в бойову бригаду! 24 ОМБр імені короля Данила