Зокрема, на Львівщині вже сформувалася величезна черга охочих боротися з окупантом у лавах 24 Окремої мобілізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
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Готові боротись за землю
На світлинах, які оприлюднені, показали дуже багато людей. Усі вони є добровольцями, тобто самі вирішили взятися за зброю, щоб захищати свій дім і країну.
Охочі вступити до лав бригади на Львівщині / Фото Сухопутних військ ЗСУ
Помітно, що в коридорах і навіть на вулиці військкоматів стоять десятки чоловіків. Але наразі не повідомляли, скільки саме людей виявили бажання вступити до лав Королівської бригади.
Службовець і приміщення бригади короля Данила / Фото Сухопутних військ ЗСУ
Росія офіційно оголосила війну Україні
- 24 лютого приблизно о 5 годині ранку держава-агресорка почала обстрілювати стратегічні об'єкти України.
- Бої на багатьох позиціях не припиняються протягом доби й ворог не збирається збавляти обороти.
- Однак наші Збройні сили були готовити дати відсіч атакам з боку Росії. Тому армія ворога зазнає значних втрат – як людей, так і техніки.
- На жаль, загинули є втрати серед наших захисників.
- Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан.
- Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.
Повний текст допису зі сторінки Сухопутних військ ЗС України:
Це черга в бойову бригаду! 24 ОМБр імені короля Данила