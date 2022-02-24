В частности, во Львовской области уже сформировалась огромная очередь желающих бороться с оккупантом в рядах 24 Отдельной мобилизованной бригады имени короля Даниила. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ.
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Готовы бороться за землю
На фотографиях, обнародованных, показали очень много людей. Все они добровольцы, то есть сами решили взяться за оружие, чтобы защищать свой дом и страну.
Желающие вступить в ряды бригады во Львовской области / Фото Сухопутных войск ВСУ
Примечательно, что в коридорах и даже на улице военкоматов стоят десятки мужчин. Но пока не сообщали, сколько именно людей изъявили желание вступить в ряды Королевской бригады.
Чиновник и помещение бригады короля Данила / Фото Сухопутных войск ВСУ
Россия официально объявила войну Украине
- 24 февраля примерно в 5 часов утра государство-агрессор начало обстреливать стратегические объекты Украины.
- Бои на многих позициях не прекращаются в течение суток, и враг не собирался сбавлять обороты.
- Однако наши вооруженные силы были готовы дать отпор атакам со стороны России. Поэтому армия врага несет значительные потери – как людей, так и техники.
- К сожалению, есть потери среди наших защитников.
- Из-за вторжения в Украину ввели военное положение.
- Всех желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.
Полный текст сообщения со страницы Сухопутных войск ВС Украины:
Это очередь в боевую бригаду! 24 ОМБр имени короля Даниила