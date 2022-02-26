У Львові лунають сирени: в області оголосили повітряну тривогу
На Львівщині зранку 26 лютого увімкнули систему оповіщення. Жителів області закликають негайно йти в укриття.
Сирену увімкнули о 6:10, повідомляє 24 канал. Її чутно в усіх куточках Львова.
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На Львівщині – повітряна тривога
У Департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що на Львівщині оголосили повітряну тривогу.
Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно з інструкціями!,
– мовиться у повідомленні.
Жителів області просять повідомити про тривогу сусідів, осіб з обмеженими можливостями.
Про відбій тривоги повідомили о 7:10.
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Міський голова Львова Андрій Садовий закликав усіх йти в укриття.
"Львів! Повітряна тривога!!! Необхідно йти в укриття!", – зазначив мер.
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