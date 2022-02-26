У Львові лунають сирени: в області оголосили повітряну тривогу

На Львівщині зранку 26 лютого увімкнули систему оповіщення. Жителів області закликають негайно йти в укриття.

Сирену увімкнули о 6:10, повідомляє 24 канал. Її чутно в усіх куточках Львова.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На Львівщині – повітряна тривога

У Департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що на Львівщині оголосили повітряну тривогу.

Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно з інструкціями!,

– мовиться у повідомленні.

Жителів області просять повідомити про тривогу сусідів, осіб з обмеженими можливостями.

Про відбій тривоги повідомили о 7:10.

Сирену увімкнули через повітряну тривогу: відео

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав усіх йти в укриття.

"Львів! Повітряна тривога!!! Необхідно йти в укриття!", – зазначив мер.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.