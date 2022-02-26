Сирену увімкнули о 6:10. Тепер у системі оповіщення з питань Цивільного захисту повідомили про війбій.

До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Мер Львова Андрій Саовий також підтвердив відбій повітряної тривоги. "Можна залишати укриття!", – написав він.



Додамо, що близько 6 ранку повітряна тривога також лунала в Рівному, Черкасах, Херсоні та Умані. А о 7:20 оголосили повітряну небезпеку в Одесі та Харкові.

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