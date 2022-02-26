Сирену включили в 6:10. Теперь в системе оповещения по вопросам Гражданской защиты сообщили об отбое.

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Мэр Львова Андрей Садовый также подтвердил отбой воздушной тревоги. "Можно покидать укрытие!", – написал он.



Добавим, что около 6 утра воздушная тревога также звучала в Ровно, Черкассах, Херсоне и Умани. А в 7:20 объявили воздушную опасность в Одессе и Харькове.