У Львові "накрили" підпільне казино: організаторам загрожує чималий штраф
Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці затримали 5 учасників злочинної групи. Вони організували у Львові підпільне казино.
У закладі можна було пограти в покер та на гральних автоматах. Зловмисники не мали ліцензії на таку діяльність.
До теми Організували підпільне казино: у Львові судитимуть зловмисників – фото
У Львові викрили підпільне казино
За даними слідства, впродовж 2020 року 5 зловмисників незаконного займалися гральним бізнесом. Вони облаштували покерний клуб та онлайн-казино через інтернет.
Зловмисники обладнали приміщення в центрі Львова, де відвідувачі мали доступ до азартних ігор, зокрема, на гральних автоматах. Щоб зробити ставку, гравці використовували готівку. Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- робочу станцію адміністратора – ноутбук та системний блок комп'ютера;
- програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення;
- чорнову бухгалтерію;
- комп'ютерну техніку;
- мобільні телефони.
Цікаво За 500 доларів обіцяв не звільняти: керівник львівського ПТУ вигадав хитромудру схему
Невдовзі зловмисникам оберуть покарання
Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне зайняття гральним бізнесом. Затриманим вже повідомили про підозру. Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм може загрожувати від 170 до 680 тисяч гривень штрафу.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо всіх 5 зловмисників скерували на розгляд суду. Невдовзі затриманим оберуть покарання.