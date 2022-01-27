За 500 доларів обіцяв не звільняти: керівник львівського ПТУ вигадав хитромудру схему

Щоб залишитися на посаді, працівникам профтехучилища потрібно було заплатити керівнику 500 доларів. Чоловіка затримали у його власному кабінеті.

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Керівник вимагав хабарі у підлеглих

Правоохоронці з'ясували, що директор одного з львівських професійно-технічних училищ вигадав хитру схему отримання хабарів від підлеглих. Він вимагав у них по 500 доларів, а натомість обіцяв не звільняти та не створювати проблем під час роботи.

Поліцейські 26 січня затримали керівника навчального закладу на робочому місці. Перед цим він взяв 11 тисяч гривень хабаря у свого підлеглого.



Директор ПТУ вимагав хабарі у підлеглих / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину директора ПТУ доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами.

Також посадовця можуть позбавити права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскувати все майно. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



За гроші він обіцяв підлеглим не звільняти їх / Фото поліції Львівщини



Чоловіка затримали після одержання хабаря / Фото поліції Львівщини