У закладі можна було пограти в покер та на гральних автоматах. Зловмисники не мали ліцензії на таку діяльність.

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У Львові викрили підпільне казино

За даними слідства, впродовж 2020 року 5 зловмисників незаконного займалися гральним бізнесом. Вони облаштували покерний клуб та онлайн-казино через інтернет.

Зловмисники обладнали приміщення в центрі Львова, де відвідувачі мали доступ до азартних ігор, зокрема, на гральних автоматах. Щоб зробити ставку, гравці використовували готівку. Під час обшуку правоохоронці вилучили:

робочу станцію адміністратора – ноутбук та системний блок комп'ютера;

програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення;

чорнову бухгалтерію;

комп'ютерну техніку;

мобільні телефони.

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Невдовзі зловмисникам оберуть покарання

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне зайняття гральним бізнесом. Затриманим вже повідомили про підозру. Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм може загрожувати від 170 до 680 тисяч гривень штрафу.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо всіх 5 зловмисників скерували на розгляд суду. Невдовзі затриманим оберуть покарання.