В заведении можно было поиграть в покер и на игровых автоматах. У злоумышленников не было лицензии на такую ​​деятельность.

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Во Львове разоблачили подпольное казино

По данным следствия, в течение 2020 года 5 злоумышленников незаконно занимались игорным бизнесом. Они обустроили покерный клуб и онлайн-казино через Интернет.

Злоумышленники оборудовали помещение в центре Львова, где посетители имели доступ к азартным играм, в частности, на игровых автоматах. Чтобы сделать ставку, игроки использовали наличные деньги. Во время обыска правоохранители изъяли:

рабочую станцию ​​администратора – ноутбук и системный блок;

программные модули специализированного программного обеспечения;

черновую бухгалтерию;

компьютерную технику;

мобильные телефоны.

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Вскоре злоумышленникам изберут наказание

Следователи открыли уголовное производство за незаконные занятия игорным бизнесом. Задержанным уже сообщили о подозрении. Если вину мужчин докажут в суде, им может грозить от 170 до 680 тысяч гривен штрафа.

Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по всем 5 злоумышленникам направили на рассмотрение суда. Вскоре задержанным изберут наказание.