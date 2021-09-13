У Львові нарешті відкрили оновлене головне трамвайне депо: цікаві фото

У Львові на вулиці Промисловій запрацювало нове трамвайне депо, яке реконструювали в межах проєкту ЄБРР. Вартість робіт становила 2,8 мільйона євро.

Роботи виконувала львівська компанія ПП "ВІР-Західбуд". Однак є ще кілька зауважень від міського голови Андрія Садового, які обіцяють невдовзі виправити.

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У Львові запрацювало головне трамвайне депо

За словами Садового, те, що було тут колись, і те, що є зараз, – це небо і земля. Депо на Промисловій перетворилось на європейське – таке, яке можна побачити у Загребі, Берліні, Празі. Однак під час його огляду мер таки висловив кілька зауважень.

У нас сьогодні робочий виїзд, ми побачили, що доброго вже зроблено і що ще треба доопрацювати. Думаю, за місяць тут всі ці зауваження будуть виправлені,

– зауважив міський голова.

Основна робота вже завершена, однак тут ще потрібно попрацювати щодо комфорту для робітників та людей. Також повинне надійти обладнання та врегулюватись деякі проєктні рішення.

"Ми зробимо умови праці для людей на найвищому рівні. Треба мати повагу до всіх працівників, які працюють у ремонтній службі, до водіїв, бо на них лягає дуже велика відповідальність", – додав Садовий.

Міський голова подякував Європейському банку реконструкції та розвитку за можливість втілити цей проєкт. За словами Садового, ЄБРР – це найкращий партнер Львова, який завжди йде назустріч.

Дивіться фото з оновленого депо на Промисловій / Фото Романа Балука

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Вартість проєкту становила 2,8 мільйона євро

ЛКП "Львівелектротранс" 15 червня 2020 року підписало контракт на реконструкцію трамвайного депо з переможцем міжнародного тендеру – львівською компанією ПП "ВІР-Західбуд". Загальна вартість контракту становила – 3,5 мільйона євро. Однак компанія запропонувала виконати роботи за 2,8 мільйона євро. Реконструкцію депо завершили вчасно – роботи тривали протягом року.

Проєкт профінансували повністю за кредитні кошти ЄБРР. Консультаційний супровід та технічний нагляд здійснювала французька компанія "Ежіс Інтернешнл". У депо провели низку робіт:

змонтували нову котельню з енергоефективними котлами;

влаштували нову систему теплопостачання;

замінили мийний комплекс для трамваїв та очисні споруди;

покращили електроосвітлення цеху, вентиляцію;

реконструювали побутові та адміністративні приміщення;

провели заміну трамвайної колії та контактної мережі;

підвищили енергоефективність, рівень комфорту і безпеки комплексу споруд ЛКП "Львівелектротранс".

За словами виконувача обов'язків директора Львівелектротрансу Володимира Коваліва, реконструкція цього депо – вистраждана. Проєкт розпочався ще у 2014 році.

"Перший сертифікат на початок будівельних робіт я отримував в спаленому Києві. Починалось все з того, що мали реконструювати тільки систему опалення. Але консультанти з "Еджіса" сказали, що це гроші на вітер, бо необхідно міняти вікна, освітлення, ворота", – зазначив Ковалів.

Депо на вулиці Промисловій буде головним трамвайним депо Львівелектротрансу. З нього на маршрути виїжджатиме увесь трамвайний рухомий склад.

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