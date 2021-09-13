Вартість реалізації цього інфраструктурного проєкту становить 2 – 5 мільярдів доларів. Ціна залежить від напрямку та особливостей ландшафту.

Цікаво Укрзалізниця отримала 1,4 мільярда збитків за пів року

В Україні планують побудувати високошвидкісну залізницю

Заступник директора департаменту інвестиційної діяльності Укрзалізниці Володимир Шемаєв розповів, що в Туреччині нову високошвидкісну залізницю Анкара – Сівас протяжністю 400 кілометрів побудували за 1,5 мільярда євро. Своєю чергою, в Єгипті планують побудувати швидкісну залізницю протяжністю 660 кілометрів за $4,5 мільярда.

Тому, я припускаю, що для будівництва нової високошвидкісної залізничної магістралі в Україні необхідно від 2 до 5 мільярдів доларів. Це цілком адекватна ціна для проєкту національного масштабу,

– зазначив Шемаєв.

Він зазначив, що пошук інвесторів поки триває. Консалтингова інжинірингова компанія в структурі Ferrovie dello Stato Italiane Italferr спільно з Укрзалізницею розроблять перед-ТЕО високошвидкісного руху.

За словами Шемаєва, Укрзалізниця відкрита до пропозицій, в тому числі американських партнерів. Початок будівництва нової високошвидкісної залізничної магістралі розпочнеться не раніше 2023 року.

Читайте також Рейсів з України у Польщу не буде: республіка продовжила заборону на рух пасажирських поїздів

Одним з напрямків може бути Київ – Львів – Держкордон

За словами посадовця, зараз розглядаються 3 напрямки для прокладання залізниці.

"Зараз Укрзалізниця готує технічне завдання, щоб на його основі консультант розробив перед-ТЕО в найближчі пів року", – додав Шемаєв.

В Укрзалізниці хотіли б, що консультант вивчив 3 перспективних маршрути з можливістю будівництва нових залізничних магістралей з європейською колією 1435 міліметри:

Київ – Львів – Держкордон;

Київ – Полтава – Харків;

Київ – Одеса.

Європейські колії на маршрутах дозволять не лише поїздам УЗ слідувати в ЄС, але і більшій кількості європейських перевізників заїжджати в Україну, продовжуючи свої рейси, наприклад, з Варшави, Відня чи Берліна. За словами Шемаєва, майже через 10 років Україна підійшла до нового етапу, який дозволить зробити стрибок у розвитку пасажирського сполучення.

"Зараз наші поїзди можуть розвивати швидкість не вище 160 кілометрів за годину через інфраструктурні обмеження. Водночас в ЄС високошвидкісні поїзди, як правило, розвивають швидкість 200 – 250 кілометрів за годину і більше, – додав посадовець.

Зауважте! Під час останнього візиту президента Володимира Зеленського в США він запропонував американським партнерам інвестувати в розвиток високошвидкісного залізничного руху в Україні. У лютому 2020 року Зеленський розповів про амбітний план створення в Україні мережі високошвидкісних залізниць. Проєкт планують реалізувати за 3 роки.