Стоимость реализации этого инфраструктурного проекта составляет 2 – 5 миллиардов долларов. Цена зависит от направления и особенностей ландшафта.

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В Украине планируют построить высокоскоростную железную дорогу

Заместитель директора департамента инвестиционной деятельности Укрзализныци Владимир Шемаев рассказал, что в Турции новую высокоскоростную железную дорогу Анкара – Сивас протяженностью 400 километров построили за 1,5 миллиарда евро. В свою очередь, в Египте планируют построить скоростную железную дорогу протяженностью 660 километров за $4,5 миллиарда.

Поэтому, я предполагаю, что для строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали в Украине необходимо от 2 до 5 миллиардов долларов. Это вполне адекватная цена для проекта национального масштаба,

– отметил Шемаев.

Он отметил, что поиск инвесторов пока продолжается. Инжиниринговая консалтинговая компания в структуре Ferrovie dello Stato Italiane Italferr совместно с Укрзализныцей разработают пред-ТЭО высокоскоростного направления.

По словам Шемаева, Укрзализныця открыта к предложениям, в том числе американских партнеров. Начало строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется не ранее 2023 года.

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Одним из направлений может быть Киев – Львов – Госграница

По словам чиновника, сейчас рассматриваются 3 направления для прокладки железной дороги.

"Сейчас Укрзализныця готовит техническое задание, чтобы на его основе консультант разработал пред-ТЭО в ближайшие пол года", – добавил Шемаев.

В ведомстве хотели бы, что консультант изучил 3 перспективных маршрута с возможностью строительства новых железнодорожных магистралей с европейской колеей 1435 миллиметра:

Киев – Львов – Госграница;

Киев – Полтава – Харьков;

Киев – Одесса.

Европейские пути на маршрутах позволят не только поездам УЗ следовать в ЕС, но и в большем количестве европейских перевозчиков заезжать в Украину, продолжая свои рейсы, например, из Варшавы, Вены или Берлина. По словам Шемаєва, почти через 10 лет Украина подошла к новому этапу, который позволит сделать скачок в развитии пассажирского сообщения.

"Сейчас наши поезда могут развивать скорость не выше 160 километров в час из-за инфраструктурных ограничений. В то же время в ЕС высокоскоростные поезда, как правило, развивают скорость 200 – 250 километров в час и более, – добавил чиновник.

Заметьте! Во время последнего визита президента Владимира Зеленского в США он предложил американским партнерам инвестировать в развитие высокоскоростного железнодорожного движения в Украине. В феврале 2020 года Зеленский рассказал об амбициозном плане создания в Украине сети высокоскоростных железных дорог. Проект планируют реализовать за 3 года.