З п'ятниці, 25 лютого, у Львові та області встановлюють блокпости. Вони стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади.

На блокпостах, що стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади перевірятимуть людей, які в'їжджатимуть на територію міста.

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Блокпости встановлюють спільно з поліцією та територіальною обороною, щоб зберігати безпеку у Львові.

Кількість громадського транспорту на вулицях Львова зменшили через зниження кількості пасажирів.

Всі комунальні та аварійні служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Світло, вода, газ до будинків подається без перебоїв.

Працівники районних адміністрацій Львова продовжують знищувати підозрілі мітки на вулицях.

Нагадаємо, якщо ви бачите незрозумілі позначки у доступному для вас місці – закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80.