На блокпостах, що стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади перевірятимуть людей, які в'їжджатимуть на територію міста.
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Блокпости встановлюють спільно з поліцією та територіальною обороною, щоб зберігати безпеку у Львові.
Кількість громадського транспорту на вулицях Львова зменшили через зниження кількості пасажирів.
Всі комунальні та аварійні служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Світло, вода, газ до будинків подається без перебоїв.
Працівники районних адміністрацій Львова продовжують знищувати підозрілі мітки на вулицях.
Нагадаємо, якщо ви бачите незрозумілі позначки у доступному для вас місці – закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80.