Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він прокоментував трагічний інцидент, який стався зранку в Києві

Читайте також Обстріл Жулян: з'явилося відео моменту влучання ракети в житловий будинок у Києві

МВС перевіряє, чи є жертви

Російські окупаційні війська влучили ракетою у житловий будинок на проспекті Лобановського. Інформацію про жертв ще уточннюють. "Розмови Путіна про те, що він ніколи не веде війну проти цивільного населення й українці нібито прикриваються "живим щитом" із жінок та дітей, є абсолютним фейком", – наголосив він.

Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки у Києві, столиці України,

– підкреслив Денисенко.

Ба більше, за його слоами, було пошкоджено щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури. Зробили це саме російські війська. Тож будь-які їхні заяви загарбника – неправдиві.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.