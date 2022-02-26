Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он прокомментировал трагический инцидент, произошедший утром в Киеве

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МВД проверяет, есть ли жертвы

Российские оккупационные войска попали ракетой в жилой дом по проспекту Лобановского. Информацию о жертвах еще уточняют. "Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения и украинцы якобы прикрываются "живым щитом" из женщин и детей, является абсолютным фейком", – подчеркнул он.

Российские ракетами расстреливают гражданские дома в Киеве, столице Украины,

– подчеркнул Денисенко.

Более того, по его словам, было повреждено по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры. Сделали это российские войска. Поэтому любые их заявления захватчика – ложны.

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