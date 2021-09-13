У Львові ображений пішохід підпалив позашляховик ексгенпрокурора Олега Махніцького

У 2016 році львів'янин разом зі своїм другом підпалив авто колишнього генпрокурора Олега Махніцького. Причиною стало те, що позашляховик обляпав чоловіка водою. Через 5 років суд врешті виніс вирок зловмисникам.

Пішохід запам'ятав номер автівки, яка обляпала його водою. Потім він простежив за нею та вирішив помститись.

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Інцидент трапився 5 років тому

Про випадок, який трапився ще у липні 2016 року, стало відомо лише з вироку Личаківського районного суду Львова, оголошеного 8 вересня 2021 року. Раніше про підпал автомобіля Махніцького ні він сам, ні поліція не повідомляли.

Ввечері 3 липня 2016 року автомобіль Махніцького BMW X5 в'їхав у калюжу та оббризкав водою пішохода, який йшов вулицею Зеленою біля клубу "Пікассо". Чоловік встиг запам'ятати марку і номери автівки. Львів'янин вирішив простежити за нею, коли та завернула на сусідню вулицю Грицая.

Чоловік знайшов BMW X5 на закритому паркінгу біля будинку №25д на вулиці Олександра Олеся, де живе родина Махніцьких. Наступного дня близько 4:00 ображений львів'янин разом зі своїм знайомим вирішив "налякати" невідомого йому водія. Він переліз через огорожу паркінгу, розлив 5 літрів бензину на капот авто і підпалив. Приятель палія тим часом стояв "на шухері".

Чоловіків затримали випадково

Після підпалу чоловіки втекли у розташований поруч парк "Погулянка". Правоохоронці випадково затримали їх за кілька хвилин після інциденту.

Над ранок поліцейський патруль помітив двох підозрілих чоловіків на вулиці Шафарика.

Вони, побачивши поліцейських, почали втікати.

Поліцейські наздогнали львів'ян та виявили на одязі одного з них плями бензину.

У той час патрульні вже знали про підпал автомобіля на вулиці Олеся.

Саме тому поліцейські припустили, що затримані можуть бути причетні до цього.

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Суд покарав зловмисників

Під час судового засідання обидва затриманих, які виявились раніше судимими, визнали свою вину. Махніцький розповів, що про підпал дізнався з телефонного дзвінка завгоспа ОСББ. Вибігши на вулицю, колишній генпрокурор не зауважив відкритого полум'я, однак відчув запах бензину, яке розлили на капот, лобове скло та поблизу автомобіля. В результаті підпалу пошкодились лише 2 колеса. Усі збитки відшкодувала страхова компанія. Махніцький також зазначив, що раніше він ніколи не бачив цих паліїв.

Суддя Личаківського районного суду Назар Стрепко призначив організатору підпалу 5 років у в'язниці, а його товаришу – 4. Однак їх звільнили від відбування покарання, встановивши натомість іспитові терміни у 3 та 2,5 року відповідно.

51-річний Олег Махніцький – відомий львівський юрист та політик. У 2012 році його обрали до Верховної Ради від ВО "Свобода". Найвищий щабель його політичної кар'єри – посада генерального прокурора України. Її Махніцький обіймав менш як чотири місяці після Революції гідності – з 28 лютого до 18 червня 2014 року.