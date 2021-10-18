У Львові почали перевіряти COVID-сертифікати: розповіли про перших порушників

Почали перевіряти наявність COVID-сертифікатів у працівників закладів громадського харчування Львова. Наразі вже попередили про порушення нових карантинних вимог 20 закладів.

Однак поки не виписують штрафи та не закривають заклади за відсутність вакцинації в працівників. Про це 18 жовтня повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

До теми Інших варіантів немає, – Садовий пояснив, чому у Львові посилили карантин

Також перевіряють транспорт

Чиновник зазначив, що перевірки закладів розпочали зранку. Цим займаються мобільні групи, до яких залучили представників Держспоживслужби, поліції та районних адміністрацій.

Також проводять перевірки всіх видів транспорту на дотримання маскового режиму. Будемо дуже вимогливими. Побачимо результати уже завтра-післязавтра,

– зазначив Москаленко.

Проте виданню "Твоє місто" в поліції повідомили, що вони не займаються цими перевірками. Наразі невідомо, чому їх вказували у списку працівників мобільних груп.

Коротко про посилення карантину у Львові

Оскільки щодня кількість хворих та госпіталізованих у Львові зростає, в місті з 18 жовтня почали діяти посилені карантинні обмеження. Рішення про це ухвалили в міськраді 13 жовтня.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, якщо ті дії, які відсьогодні запроваджують у місті, не дадуть результату, то обмеження будуть значно жорсткіші. Слід зазначити, що також у день початку перевірок вирішили закрити нічні клуби Львова.

Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу