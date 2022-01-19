Помер відомий львівський професор Володимир Трач

У Львові 18 січня помер професор кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Володимир Трач. Його не стало на 82 році життя.

Володимир Трач підготував в університеті кілька кандидатів наук. Колеги згадують його як справжнього професіонала.

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Помер професор Володимир Трач

На 82 році життя 18 січня помер професор кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Володимир Трач. Він був кандидатом біологічних наук.

Професор працював у виші понад 40 років. За цей час він обіймав різні посади – був проректором з навчальної роботи, деканом педагогічного факультету, завідувачем, професором, доцентом кафедри біохімії та гігієни.

На кожній з посад він проявив себе як справжній висококваліфікований професіонал, тим самим абсолютно заслужено завоювавши великий авторитет та повагу як у колег по роботі, так і в студентів,

– розповіли в університеті.

Упродовж своєї роботи в університеті Володимир Трач підготував 9 кандидатів наук.

"Ректорат та увесь колектив Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського сумують з приводу смерті Володимира Михайловича Трача та висловлюють свої щирі співчуття рідним, близьким і друзям покійного. Вічна пам'ять", – підсумували у виші.

Парастас відбудеться 19 січня о 18:00 в Каплиці Пантелеймона Церкви Ольги та Володимира, що на вулиці Симоненка, 5а. Чин похорону розпочнеться об 11:00 20 січня.



Помер професор Володимир Трач / Фото Galinfo

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Коротка біографія Володимира Трача