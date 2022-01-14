Актора не стало у віці 75 років. Його поховали на Личаківському кладовищі.
До теми У Львові помер відомий актор, народний артист України Євген Федорченко
У Львові попрощалися з Євгеном Федорченком
В театрі імені Марії Заньковецької 14 січня попрощалися з актором Євгеном Федорченком. Віддати останню шану Народному артистові України прийшли його рідні, колеги та прихильники.
Актор Орест Гарда згадує Євгена Федорченка як щиру людину з хорошим почуттям гумору та вмінням гуртувати інших навколо себе. Чоловік працював з актором на одній сцені протягом 40 років.
Не знаю, чи в нас ще є такі актори. За його грою спостерігали інші наші колеги з-за куліс. Євген Іванович проживав кожну роль, відштовхуючись від своєї яскравої творчої індивідуальності,
– зауважив Гарда.
За словами актора, він, коли грав, то просив Федорченка, щоб він подивився виставу та сказав свої зауваження. До Народного артиста України прислухалися, адже він ніколи не фальшував.
Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької
Коротко про Євгена Федорченка
- Євген Федорченко народився у 1946 році на Старосамбірщині.
- Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища та Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
- Федорченко працював художнім керівником та режисером-постановником мистецького творчого об'єднання "Ретро шлягер".
- Він був актором Львівського академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької.
- За свою кар'єру, Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі й кіно, зокрема у виставах "Пані міністрова", "Візит літньої пані", "Гуцулка Ксеня", "Державна зрада", "Дама з камеліями" тощо.
- Актор мав гастролі у багатьох країнах світу та об'їздив усю Україну.
- У 1992 році він отримав почесне звання Заслужений артист України, а у 2006 році – Народний артист України.
- У 2007 році Федорченку надали звання "Майстер сцени".
- Він також писав вірші, усмішки та п'єси, зокрема був автором книги гумору "Я так думаю!".