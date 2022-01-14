Актора не стало у віці 75 років. Його поховали на Личаківському кладовищі.

До теми У Львові помер відомий актор, народний артист України Євген Федорченко

У Львові попрощалися з Євгеном Федорченком

В театрі імені Марії Заньковецької 14 січня попрощалися з актором Євгеном Федорченком. Віддати останню шану Народному артистові України прийшли його рідні, колеги та прихильники.

Актор Орест Гарда згадує Євгена Федорченка як щиру людину з хорошим почуттям гумору та вмінням гуртувати інших навколо себе. Чоловік працював з актором на одній сцені протягом 40 років.

Не знаю, чи в нас ще є такі актори. За його грою спостерігали інші наші колеги з-за куліс. Євген Іванович проживав кожну роль, відштовхуючись від своєї яскравої творчої індивідуальності,

– зауважив Гарда.

За словами актора, він, коли грав, то просив Федорченка, щоб він подивився виставу та сказав свої зауваження. До Народного артиста України прислухалися, адже він ніколи не фальшував.



Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької

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