Актора не стало у віці 75 років. Його поховали на Личаківському кладовищі.

До теми У Львові помер відомий актор, народний артист України Євген Федорченко

У Львові попрощалися з Євгеном Федорченком

В театрі імені Марії Заньковецької 14 січня попрощалися з актором Євгеном Федорченком. Віддати останню шану Народному артистові України прийшли його рідні, колеги та прихильники.

Актор Орест Гарда згадує Євгена Федорченка як щиру людину з хорошим почуттям гумору та вмінням гуртувати інших навколо себе. Чоловік працював з актором на одній сцені протягом 40 років.

Не знаю, чи в нас ще є такі актори. За його грою спостерігали інші наші колеги з-за куліс. Євген Іванович проживав кожну роль, відштовхуючись від своєї яскравої творчої індивідуальності,
– зауважив Гарда.

За словами актора, він, коли грав, то просив Федорченка, щоб він подивився виставу та сказав свої зауваження. До Народного артиста України прислухалися, адже він ніколи не фальшував.

У Львові помер відомий актор Євген Федорченко
Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької

Коротко про Євгена Федорченка

  • Євген Федорченко народився у 1946 році на Старосамбірщині.
  • Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища та Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
  • Федорченко працював художнім керівником та режисером-постановником мистецького творчого об'єднання "Ретро шлягер".
  • Він був актором Львівського академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької.
  • За свою кар'єру, Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі й кіно, зокрема у виставах "Пані міністрова", "Візит літньої пані", "Гуцулка Ксеня", "Державна зрада", "Дама з камеліями" тощо.
  • Актор мав гастролі у багатьох країнах світу та об'їздив усю Україну.
  • У 1992 році він отримав почесне звання Заслужений артист України, а у 2006 році – Народний артист України.
  • У 2007 році Федорченку надали звання "Майстер сцени".
  • Він також писав вірші, усмішки та п'єси, зокрема був автором книги гумору "Я так думаю!".