Актера не стало в возрасте 75 лет. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

К теме Во Львове умер известный актер, Народный артист Украины Евгений Федорченко

Во Львове попрощались с Евгением Федорченко

В театре имени Марии Заньковецкой 14 января простились с актером Евгением Федорченко. Отдать последний долг Народному артисту Украины пришли его родные, коллеги и поклонники.

Актер Орест Гарда вспоминает Евгения Федорченко как искреннего человека с хорошим чувством юмора и умением сплачивать других вокруг себя. Они работали на одной сцене в течение 40 лет.

Не знаю, есть ли у нас еще такие актеры. За его игрой наблюдали другие наши коллеги из-за кулис. Евгений Иванович проживал каждую роль, отталкиваясь от своей яркой творческой индивидуальности,

– заметил Гарда.

По словам актера, он, когда играл, то просил Федорченко, чтобы тот посмотрел спектакль и сказал свои замечания. К Народному артисту Украины прислушивались, так как он никогда не фальшивил.



Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой

Коротко о Евгении Федорченко