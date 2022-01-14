Актера не стало в возрасте 75 лет. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

К теме Во Львове умер известный актер, Народный артист Украины Евгений Федорченко

Во Львове попрощались с Евгением Федорченко

В театре имени Марии Заньковецкой 14 января простились с актером Евгением Федорченко. Отдать последний долг Народному артисту Украины пришли его родные, коллеги и поклонники.

Актер Орест Гарда вспоминает Евгения Федорченко как искреннего человека с хорошим чувством юмора и умением сплачивать других вокруг себя. Они работали на одной сцене в течение 40 лет.

Не знаю, есть ли у нас еще такие актеры. За его игрой наблюдали другие наши коллеги из-за кулис. Евгений Иванович проживал каждую роль, отталкиваясь от своей яркой творческой индивидуальности,
– заметил Гарда.

По словам актера, он, когда играл, то просил Федорченко, чтобы тот посмотрел спектакль и сказал свои замечания. К Народному артисту Украины прислушивались, так как он никогда не фальшивил.

У Львові помер відомий актор Євген Федорченко
Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой

Коротко о Евгении Федорченко

  • Евгений Федорченко родился в 1946 году на Старосамборщине.
  • Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища и Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
  • Федорченко работал художественным руководителем и режиссером-постановщиком художественного творческого объединения "Ретро шлягер".
  • Он был актером Львовского академического драматического театра имени Марии Заньковецкой.
  • За свою карьеру Федорченко сыграл больше 100 ролей в театре и кино, в том числе в спектаклях "Госпожа министрова", "Визит пожилой дамы", "Гуцулка Ксеня", "Государственная измена", "Дама с камелиями" и др.
  • Актер имел гастроли во многих странах мира и объездил всю Украину.
  • В 1992 году он получил почетное звание Заслуженный артист Украины, а в 2006 году – Народный артист Украины.
  • В 2007 году Федорченко присвоили звание "Мастер сцены".
  • Также он писал стихи, юморески и пьесы, в частности был автором книги юмора "Я так думаю!".