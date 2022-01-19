Владимир Трач подготовил в университете несколько кандидатов наук.
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Умер профессор Владимир Трач
На 82 году жизни 18 января скончался профессор кафедры биохимии и гигиены Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Владимир Трач. Он был кандидатом биологических наук.
Профессор работал в вузе более 40 лет. За это время он занимал различные должности – был проректором по учебной работе, деканом педагогического факультета, заведующим, профессором, доцентом кафедры биохимии и гигиены.
На каждой из должностей он проявил себя как настоящий высококвалифицированный профессионал, тем самым абсолютно заслуженно завоевав большой авторитет и уважение как у коллег по работе, так и у студентов,
– рассказали в университете.
В течение своей работы в университете Владимир Трач подготовил 9 кандидатов наук.
"Ректорат и весь коллектив Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского скорбят по поводу смерти Владимира Михайловича Трача и выражают свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойного. Вечная память", – подытожили в вузе.
Умер профессор Владимир Трач / Фото Galinfo
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Краткая биография Владимира Трача
- Владимир Трач – Отличник образования Украины, награжден отличием Министерства образования и науки Украины "Петр Могила", Грамотой премьер-министра Украины и Почетным знаком отличия имени Ивана Боберского.
- Он был автором 150 публикаций, из них более 100 имели научный и 15 – учебно-методический характер.
- Профессор имел 2 авторских свидетельства и 2 авторских права на произведение.
- Владимир Трач стал первым и сейчас единственным преподавателем за 75-летнюю историю ЛДУФК имени Ивана Боберского, которому назначили пожизненную стипендию Кабинета Министров Украины.