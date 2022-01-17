Он очень тяжело болел, но даже в последние дни жизни писал иронические стихи. О печальном известии 17 января написал Всемирный клуб одесситов.
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При жизни сделал многое
Авербух запомнился всем человеком, который всегда упорно работал. Он создал десятки книг, среди которых краеведческие, поэтические сборники и даже воспоминания о жизни в Одессе.
Кроме того, ученый и врач воспитал плеяду талантливых врачей. Не стоит забывать и о том, что врач помог сотням людей, которые болели туберкулезом.
Наш надежный друг, образ которого навсегда останется в наших сердцах. Вечная светлая память о самом достойном Одессите и Человеке,
– написали во всемирном клубе одесситов.
Леонид Авербух несколько лет назад / Фото Всемирного клуба одесситов
Когда и где его похоронят
Церемония прощания с Леонидом Григорьевичем состоится 19 января. Она начнется в 10:30 во дворе дома №9 Фонтанской дороги. Похороны впоследствии пройдут на Втором христианском кладбище на Люстдорфской дороге.
Также все желающие могут оказать финансовую поддержку родственникам в организации похорон. Деньги будут собирать 18 января с 12 по 17 часов во Всемирном клубе одесситов на улице Маразлиевская, 7.
Читайте текст сообщения Всемирного клуба одесситов: