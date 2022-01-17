Он очень тяжело болел, но даже в последние дни жизни писал иронические стихи. О печальном известии 17 января написал Всемирный клуб одесситов.

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При жизни сделал многое

Авербух запомнился всем человеком, который всегда упорно работал. Он создал десятки книг, среди которых краеведческие, поэтические сборники и даже воспоминания о жизни в Одессе.

Кроме того, ученый и врач воспитал плеяду талантливых врачей. Не стоит забывать и о том, что врач помог сотням людей, которые болели туберкулезом.

Наш надежный друг, образ которого навсегда останется в наших сердцах. Вечная светлая память о самом достойном Одессите и Человеке,

– написали во всемирном клубе одесситов.

Леонид Авербух несколько лет назад / Фото Всемирного клуба одесситов

Когда и где его похоронят

Церемония прощания с Леонидом Григорьевичем состоится 19 января. Она начнется в 10:30 во дворе дома №9 Фонтанской дороги. Похороны впоследствии пройдут на Втором христианском кладбище на Люстдорфской дороге.

Также все желающие могут оказать финансовую поддержку родственникам в организации похорон. Деньги будут собирать 18 января с 12 по 17 часов во Всемирном клубе одесситов на улице Маразлиевская, 7.

Читайте текст сообщения Всемирного клуба одесситов:

За свою долгую славную жизнь врач, ученый, писатель, поэт Леонид Авербух создал десятки книг: медицинских, краеведческих, поэтические сборники, воспоминания о жизни в Одессе, с которой связана судьба шести поколений его семьи, воспитал плеяду талантливых врачей.

Леонид Григорьевич - член Всемирного клуба одесситов, бессменный участник Философского клуба ВКО, наш надежный друг, образ которого навсегда останется в наших сердцах. Прощание с Леонидом Григорьевичем Авербухом состоится 19 января, в среду, в 10.30 во дворе дома N 9 Б Фонтанской дороги (въезд возможен со стороны ул. Сегедской, 16, остановка "6-ая поликлиника"). Похороны – на Втором Христианском кладбище (Люстдорфская дорога, 6). Поминки по Л.Г.Авербуху состоятся в Поминальном доме (ул. Бабеля, 12) 19 января в 13.00.

Свое желание оказать финансовую поддержку родственникам в организации похорон Леонида Григорьевича Вы сможете реализовать завтра, 18 января с 12.00 до 17.00 во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7).