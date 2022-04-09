У Львові попрощались із українським героєм Юрієм Руфом: ексклюзивний фоторепортаж

Відомого львів'янина, Юрія Руфа, провели в останню путь 9 квітня. Він героїчно загинув у боях на Луганщині.

Військовий загинув 2 квітня у бою в складі 24 ОМБр імені короля Данила. Прощались з ним в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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Попрощатись прийшли рідні, друзі та побратими Героя. Люди несли квіти та не могли стримати сліз.



Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що відомо про Юрія Руфа

Руф заснував у Льові проєкт "Дух Нації" і створив бренд одягу – "Ґwear". На початку повномасштабної війни одразу вступив до лав 24 бригади.



Прощання з Руфом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вже 3 березня відбувся його перший бій. Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині.

На жаль, там він і загинув. Без батька та чоловіка залишилися дві його донечки та дружина.

У Львові попрощались з Юрієм Руфом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

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