Военный погиб 2 апреля в бою в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. Прощались с ним в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
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Попрощаться пришли родные, друзья и побратимы Героя. Люди несли цветы и не могли сдержать слез.
Церемония прощания / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Что известно о Юрии Руфе
Руф основал во Львове проект "Дух Нации" и создал бренд одежды – "Ґwear". В начале полномасштабной войны сразу вступил в ряды 24 бригады.
Прощание с Руфом / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Уже 3 марта состоялся его первый бой. Руф писал, что его бригада стоит в Попасной в Луганской области.
К сожалению, там он и погиб. Без отца и мужа остались две его дочери и жена.
Во Львове попрощались с Юрием Руфом / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
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