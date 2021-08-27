У Львові попрощались із загиблим Героєм Дмитром Ґудзиком
Джерело:Львівська міськрада
У Львові 27 серпня попрощались з Героєм, кіборгом Донецького аеропорту Дмитром Ґудзиком. Він загинув у 2015 році внаслідок ворожих обстрілів.
Ґудзик отримав смертельне поранення 20 січня під час боїв за Донецький аеропорт. Героя протягом 5 років вважали зниклим безвісти.
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У Львові попрощались з Дмитром Ґудзиком
Прощання із загиблим Героєм Дмитром Ґудзиком відбулося зранку 27 серпня на території 80-ої окремої десантно-штурмової бригади на вулиці Стрийській. До церемонії долучився міський голова Андрій Садовий.
Львів прощається з кіборгом Дмитром Ґудзиком. Він загинув ще у 2015 році у бою за Донецький аеропорт. Сьогодні герой спочине у рідній землі на Сокальщині. Світла Пам'ять,
– зазначив мер на своїй фейсбук-сторінці.
Дивіться фото прощання із загиблим Героєм / Фото ЛМР
Що відомо про Дмитра Ґудзика
- Ґудзик народився 17 жовтня 1989 року у місті Белз, що на Львівщині.
- Його 14 серпня 2014 року призвали на військову службу під час мобілізації у ЗСУ
- Після враження ворожою кулею на Сході, Героя вивезли з району Донецького аеропорту разом із загиблими десантниками.
- Його ідентифікували на підставі експертизи ДНК, але поховали як тимчасово невстановленого захисника України на Краснопільському кладовищі.
- У загиблого захисника залишились дружина та донька.