У Львові посилюють карантин, але розглядають варіант повернення учнів у школи
Джерело:фейсбук Андрія Москаленка
У Львові вирішили ввести обмеження для входу в адміністративні будівлі. Попри це, планують розглянути повернення до очного навчання учнів початкових класів.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Про це 6 листопада повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.
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У Львові посилюють карантин
Москаленко пояснив, що з 8 листопада діятимуть окремі правила доступу до адміністративних будівель Львівської міської ради (мовиться про Ратушу, районні адміністрації та управління). Саме тому протягом 8 – 14 листопада керівники підрозділів мають:
- розповісти про нові правила працівникам;
- забезпечити систему контролю.
З 15 листопада допуск для до адміністративних будівель буде лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19, або довідки про перенесення коронавірусу,
– заявив Москаленко.
Заступник мера Львова також розповів, що через порушення не працюватимуть:
- розважальний центр "Планета мрій", що на вулиці Газовій, 30-а;
- бар "Flashback Lounge Bar", що на вулиці Валовій, 5;
Попередження отримали:
- магазин "Продукти" на вулиці Віденській, 3;
- перукарня "VS Studio" на вулиці Кульпарківській, 230а;
- пивний бар "BEER ROOM", що на вулиці Вагилевича, 2.
Можуть дозволити очне навчання учням початкових класів
На засіданні доручили Управлінню освіти і Управлінню охорони здоров'я:
- провести моніторинг динаміки поширення COVID-19;
- 10 листопада на засідання комісії ТЕБ і НС запропонувати рішення щодо можливості відновлення очного навчання для учнів початкових класів школи (1 – 4 класи) за умови зменшення захворюваності.
Коротко про карантин у Львові
- З 30 жовтня Львів перебуває у червоній зоні. Таке рішення ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС на засіданні 28 жовтня.
- З 1 листопада усіх школярів міста, включаючи початкову школу, перевели на дистанційне навчання.
- 2 листопада мер міста Андрій Садовий розповів, що навчальні заклади повинні бути готовими до відновлення очного навчання. В усіх школах колективам потрібно бути 100% вакцинованими.
- 5 листопала комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення щодо роботи закладі громадського харчування. Кафе та ресторани можуть працювати з 6:00 до 23:00, опісля можлива лише робота на винос.
- Також після 23:00 у закладах громадського харчування категорично заборонили продавати алкогольні та слабоалкогольні напої.