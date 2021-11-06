У Львові посилюють карантин, але розглядають варіант повернення учнів у школи

У Львові вирішили ввести обмеження для входу в адміністративні будівлі. Попри це, планують розглянути повернення до очного навчання учнів початкових класів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Про це 6 листопада повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

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Москаленко пояснив, що з 8 листопада діятимуть окремі правила доступу до адміністративних будівель Львівської міської ради (мовиться про Ратушу, районні адміністрації та управління). Саме тому протягом 8 – 14 листопада керівники підрозділів мають:

розповісти про нові правила працівникам;

забезпечити систему контролю.

З 15 листопада допуск для до адміністративних будівель буде лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19, або довідки про перенесення коронавірусу,

– заявив Москаленко.

Заступник мера Львова також розповів, що через порушення не працюватимуть:

розважальний центр "Планета мрій", що на вулиці Газовій, 30-а;

бар "Flashback Lounge Bar", що на вулиці Валовій, 5;

Попередження отримали:

магазин "Продукти" на вулиці Віденській, 3;

перукарня "VS Studio" на вулиці Кульпарківській, 230а;

пивний бар "BEER ROOM", що на вулиці Вагилевича, 2.

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На засіданні доручили Управлінню освіти і Управлінню охорони здоров'я:

провести моніторинг динаміки поширення COVID-19;

10 листопада на засідання комісії ТЕБ і НС запропонувати рішення щодо можливості відновлення очного навчання для учнів початкових класів школи (1 – 4 класи) за умови зменшення захворюваності.

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