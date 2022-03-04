У Львові повідомили про несправність стаціонарних телефонів

У Львові зафіксували несправну роботу стаціонарних телефонів. Про це попередив мер міста Андрій Садовий.

Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами. Міський голова закликав зберігати спокій.

До теми Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини

До слова, незадовго до цього на території всієї Херсонщини окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Наразі там працює лише WiFi.

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