Держава-агресорка, крім блокувань на території Росії ЗМІ, які розповідають правду, хоче обмежити доступ до правдивої інформації ще й українцям.

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Росія відключила мережі Vodafone та Київстар на Херсонщині

Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини,

– повідомили в ОДА.

Станом на 13:00 в області працює лише WiFi.

Трансляція російських каналів у Херсоні

Росіяни вранці 4 березня почали показувати свої теле- та радіоканали в Херсоні. Трансляцію вони організували через приставку Т2.

Наразі в місті працює лише один український телеканал – UA:Херсон, там транслюють марафон. Інші регіональні канали не працюють. Схожою є ситуація і в області.

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