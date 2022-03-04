Держава-агресорка, крім блокувань на території Росії ЗМІ, які розповідають правду, хоче обмежити доступ до правдивої інформації ще й українцям.
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Росія відключила мережі Vodafone та Київстар на Херсонщині
Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини,
– повідомили в ОДА.
Станом на 13:00 в області працює лише WiFi.
Трансляція російських каналів у Херсоні
Росіяни вранці 4 березня почали показувати свої теле- та радіоканали в Херсоні. Трансляцію вони організували через приставку Т2.
Наразі в місті працює лише один український телеканал – UA:Херсон, там транслюють марафон. Інші регіональні канали не працюють. Схожою є ситуація і в області.
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