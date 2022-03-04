Государство-агрессор, кроме блокировок на территории России рассказывающих правду СМИ, хочет ограничить доступ к правдивой информации еще и украинцам.

Читайте также Оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для росСМИ: первые "актеры" уже там

Россия отключила сети Vodafone и Киевстар в Херсонской области

Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины,

– сообщили в ОГА.

По состоянию на 13:00 в области работает только WiFi.

Трансляция российских каналов в Херсоне

Россияне утром 4 марта начали показывать свои теле- и радиоканалы в Херсоне. Трансляцию они организовали через приставку Т2.

Сейчас в городе работает только один украинский телеканал – UA: Херсон, там транслируют марафон. Остальные региональные каналы не работают. Похожа ситуация и в области.