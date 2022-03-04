Государство-агрессор, кроме блокировок на территории России рассказывающих правду СМИ, хочет ограничить доступ к правдивой информации еще и украинцам.
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Россия отключила сети Vodafone и Киевстар в Херсонской области
Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины,
– сообщили в ОГА.
По состоянию на 13:00 в области работает только WiFi.
Трансляция российских каналов в Херсоне
Россияне утром 4 марта начали показывать свои теле- и радиоканалы в Херсоне. Трансляцию они организовали через приставку Т2.
Сейчас в городе работает только один украинский телеканал – UA: Херсон, там транслируют марафон. Остальные региональные каналы не работают. Похожа ситуация и в области.
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