"Актеры", которых завезли из Крыма.

В Службе безопасности Украины отмечают, что для этого свозят в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. Около 60 – 80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат".

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Вероятно, сегодня в течение дня они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади с российскими флагами и "благодарностью" российским "освободителям",

– говорится в сообщении.

Похищенная форма полиции

Также в СБУ есть информация, что оккупанты захватили склад с одеждой водной полиции. Поэтому на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже "будут благодарить" захватчиков. Такие постановки оккупанты планируют организовать для своих СМИ.

"Такие митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями украинских граждан в Херсоне и других населенных пунктах! Подобные акции являются такой же частью информационной войны, как фейки и дезинформация" – предупредили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что это Россия развязали войну и осуществляет геноцид в мирных городах, поэтому "благодарность" может быть только одна – смерть врагам!

Обратите внимание, что Роскомнадзор блокирует все официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В перечень ресурсов, которые боится государство-агрессор, попал и 24 канал.

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