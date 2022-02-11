У Львові продовжили карантин до 20 лютого: які обмеження діють в місті

Ситуація з коронавірусом у Львові досі залишається тривожною. Тому в місті вирішили продовжити карантин ще на тиждень.

Старшокласникам дозволили повернутися до очного навчання. Таке рішення прийняли на засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС 11 лютого.

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У Львові продовжили карантин

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що ситуація з коронавірусом у Львові дещо стабілізувалась. Проте захворюваність досі перебуває на високому рівні. Тому у місті вирішили продовжити карантин до 20 лютого.

Однак учням 5 – 11 класів дозволили повернутися до шкіл. Остаточне рішення щодо відновлення очного навчання прийматиме директор кожного закладу окремо. Також дозволили роботу мистецьких закладів, секцій та гуртків. Очно навчатимуться й учні молодших класів.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Які ще обмеження діятимуть у Львові

Кафе, ресторани, бари, фітнес-центри, басейни та непродовольчі ринки можуть працювати лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус в усіх працівників та відвідувачів.

можуть працювати лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус в усіх працівників та відвідувачів. Продовольчі ринки можуть продовжити роботу, якщо усі працівники будуть вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест.

можуть продовжити роботу, якщо усі працівники будуть вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест. Робота в закладах розважальної діяльності та проведення масових заходів можлива лише за умови повної вакцинації та наявності негативного тесту в організаторів та відвідувачів.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу