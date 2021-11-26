У Львові продовжили жорсткий карантин до 13 грудня
Джерело:Zaxid.net
Львівська міська комісія надзвичайних ситуацій 26 листопада ухвалила рішення про продовження жорсткого карантину. Тепер суворі обмеження будуть у місті щонайменше до 13 грудня.
Це пояснили високим рівнем захворюваності серед населення. Наразі в лікарнях міста перебувають 605 пацієнтів із COVID-19.
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Також попередили заклади
Окрім цього, комісія винесла попередження кільком розважальним закладам. У них помітили порушення карантинних вимог.
Про які заклади мовиться:
- спорткомплекс "Євроспорт";
- "Eros show bar" площа Ринок, 11;
- "Custom lounge bar" вулиця Братів Рогатинців, 37;
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" вулиця Братів Рогатинців, 18;
- кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.
Які обмеження залишаються в міті
Львів перейшов у червону зону ще 30 жовтня. У цей день мали припинити роботу всі заклади культури. Також заборонили проводити будь-які масові заходи. Зокрема, мовилося про концерти, фестивалі та конференції.
Винятком були тільки футбольні матчі. Однак їх дозволили проводити без глядачів. Також зобов'язали провести вакцинацію учасників ігор. Та все ж вони могли уникнути цього при наявності негативного ПЛР-тесту.
А ось у спортивних залах та басейнах дозволили проводити лише персональні тренування. У кожного, хто на них приходить, повинен бути сертифікат вакцинації чи негативний тест.
Усім кінотеатрам, театрам і музеям взагалі заборонили приймати відвідувачів. Теж у місті не можна проводити екскурсії.
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Які правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу