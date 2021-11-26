Это объяснили высоким уровнем заболеваемости среди населения. Сейчас в больницах города находятся 605 пациентов с COVID-19.

К теме Львовщина осталась в красной зоне по просьбе ЛОГА

Также предупредили заведения

Кроме этого, комиссия вынесла предупреждение нескольким развлекательным заведениям. В них заметили нарушение карантинных требований.

О каких заведениях говорится:

спорткомплекс "Евроспорт";

"Eros show bar" площадь Рынок, 11;

"Custom lounge bar" улица Братьев Рогатинцев, 37;

"Pulse Lounge bar&Karaoke" улица Братьев Рогатинцев, 18;

кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.

Какие ограничения остаются в городе

Львов перешел в красную зону еще 30 октября. В этот день должны были прекратить работу все учреждения культуры. Также запретили проводить любые массовые мероприятия. В частности, говорилось о концертах, фестивалях и конференциях.

Исключением были только футбольные матчи. Однако их разрешили проводить без зрителей. Также обязали провести вакцинацию участников игр. И все же они могли избежать этого при наличии отрицательного ПЦР-теста.

А вот в спортивных залах и бассейнах разрешили проводить только персональные тренировки. У каждого, кто на них приходит, должен быть сертификат вакцинации или отрицательный тест.

Всем кинотеатрам, театрам и музеям вообще запретили принимать посетителей. Также в городе нельзя проводить экскурсии.

Заметьте Смертность до сих пор высока, – Москаленко о возвращении учеников в школы и COVID-19 во Львове



Каковы правила карантина в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала