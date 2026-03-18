У Львові пролунали вибухи: на місто летів російський "Шахед"

Ввечері в середу, 18 березня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Один з ворожих "Шахедів" рухався в напрямку Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Читайте також Терор "Шахедами" триває, на Заході є загроза та влучання: де зараз атакують дрони

Що відомо про вибухи у Львові?

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА у Львові та районі оголосили о 21:44. Згодом Андрій Садовий повідомив, що ворожий "Шахед" прямує на Львів та закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Про загрозу також повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львів. Висока загроза,

– написав він.

Близько 22:16 жителі міста почули вибухи, Козицький закликав залишатися в укриттях до відбою.

