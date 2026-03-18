Вибухи у Львові У Львові пролунали вибухи: на місто летів російський "Шахед"
18 березня, 22:16
Поліна Буянова

Ввечері в середу, 18 березня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Один з ворожих "Шахедів" рухався в напрямку Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Що відомо про вибухи у Львові?

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА у Львові та районі оголосили о 21:44. Згодом Андрій Садовий повідомив, що ворожий "Шахед" прямує на Львів та закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Про загрозу також повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львів. Висока загроза, 
написав він.

Близько 22:16 жителі міста почули вибухи, Козицький закликав залишатися в укриттях до відбою.

