Пухлина з матки дісталася серця: львівські хірурги врятували 52-річну жінку

У Львів лікарі врятували 52-річну жінку, у якої пухлина з матки поширилась до серця. Складну операцію провели мультидисциплінарною командою після того, як лікування тромбозу не дало результатів.

Наразі життю жінки нічого не загрожує. Про це повідомила Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького.

Що відомо про випадок, який урятував життя жінці?

У Львові медики провели складну операцію 52-річній жінці з Яворівського району, яка звернулася до лікарів після раптового погіршення самопочуття. Під час обстеження виявили тромб, що сягав серця, а згодом з'ясувалося, що йдеться про лейоміому з поширенням у нижню порожнисту вену.

Довідково! Лейоміома матки – це поширена доброякісна пухлина, що розвивається з м'язового шару матки (міометрія), яка виявляється у 35 – 45% жінок віком 20 – 45 років. Вона не є раком і рідко перероджується в нього

Спочатку пацієнтку лікували як при тромбозі, однак без позитивної динаміки. Після додаткових обстежень до лікування залучили команду судинних і кардіохірургів, онкологів та онкогінекологів, які ухвалили рішення про оперативне втручання.



Лікарі обстежили жінку та провели успішну операцію / Фото з фейсбук-сторінки Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького

Під час операції лікарі видалили матку разом із пухлиною та пухлинний тромб довжиною близько 40 сантиметрів, що майже досягав правого передсердя. Через ризик відриву утворення та значної крововтрати втручання вимагало максимальної злагодженості команди.

Операція пройшла успішно. Медикам вдалося відновити прохідність судини та уникнути ускладнень. Після лікування жінка швидко відновилася і повернулася до звичного життя, продовжуючи проходити планові медичні огляди.

