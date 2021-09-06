У Львові п'яний водій влетів в авто патрульних під час втечі

Патрульні 6 вересня переслідували п'яного водія за порушення правил дорожнього руху. Чоловік замість того, щоб зупинитися, протаранив службове авто.

Інцидент трапився на вулиці Липинського. Внаслідок ДТП постраждали 3 людини.

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Чоловіка переслідували за порушення ПДР

О 3:30 патрульні помітили на вулиці Куліша автівку Volkswagen Fox, водій якої порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські дали чоловікові вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків.

Порушник проігнорував правоохоронців і продовжив рух.

На вулиці Городоцькій він проїхав на червоний сигнал світлофора.

Тоді поліцейські почали переслідування та передали орієнтування колегам.

На підмогу долучилися інші екіпажі.



П'яний водій порушив ПДР / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водій влетів в авто патрульних

Один із екіпажів зупинився на вулиці Липинського, щоб мати змогу зупинити втікача. Однак порушник протаранив службовий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали 2 поліцейських та пасажирка Volkswagen.

Патрульні помітили, що 29-річний втікач був п'яним. Перевірки виявила 1,65 проміле алкоголю. На місці інциденту працювали усі необхідні служби.

Львівські патрульні за вихідні, 4 та 5 вересня, склали 39 протоколів на п'яних водіїв.



Чоловік влетів у авто патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини