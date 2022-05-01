У Львові розпочали будувати тимчасове житло для вагітних, які рятуються від війни

У Львові почали будувати будиночки для вагітних жінок, яким довелося переселятися з регіонів України, де проходять активні бойові дії.

Львівська міська рада підписала з Червоним хрестом Меморандумом про співпрацю. Організація надасть фінанси, інвестувавши у будівництво 26 мільйонів гривень.

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Де буде містечко для вагітних й коли можна буде заселитися

Містечко для майбутніх мам розгортають у районі вулиці Тракт Глинянський. За словами мера Львова Андрія Садового, реалізувати проєкт планують до середини липня.

Це будуть 2 двоповерхові будинки загальною площею 1 300 квадратних метрів. В кожному облаштують всі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового розселення вагітних, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. У будиночках будуть спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні та котельні. Спальні та санвузли будуть окремими, але простір для відпочинку та приготування їжі буде спільним.

Такі будиночки зможуть надати тимчасовий прихисток для більше ніж 100 жінок одночасно.

Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між Товариством Червоного Хреста України та Львівською міською радою щодо зведення будинків для тимчасового проживання вагітних жінок, які виїхали з місць активних бойових дій до Львова,

– йдеться в повідомленні.

Червоний хрест виділив на будування будиночків 26 мільйонів гривень. Їх почали будувати вже минулого тижня й планується, що вони будуть готові до заселення 15 липня 2022 року.

Плануємо до 15 липня завершити будівництво. Ці плани вдасться реалізувати завдяки феноменальній підтримці Червоного Хреста. Товариство працює швидко та показує дуже потужну динаміку у проєктуванні, виробництві, доставці, монтажу, збиранні та омеблюванні будиночків,

– розповіли у міськраді.

Також у Львові будують один з найбільших реабілітаційних центрів для поранених

У Львові вже почали роботу для будівництва одного з найбільших реабілітаційних центрів для поранених, адже професійної допомоги потребуватимуть тисячі людей. Насамперед мовиться про жінок та дітей, які були під обстрілами, ракетними ударами.

Проєкт підтримують організації з усього світу.

Для нас буде за честь мати партнером Червоного Хреста, тому що таким чином ми врятуємо життя багатьох людей,

– зауважив Андрій Садовий.

Львів – як центр допомоги вимушеним переселенцям: що варто знати

У Львова на вулиці Самчука вже розгорнули одне модульне містечко із 88 будиночків, де заселилось близько 350 вимушено переміщених українців.

Також закінчують роботи в модульних містечках на вулиці Пулюя та у Сихівському районі, які забезпечать тимчасовим житлом ще орієнтовно 700 переселенців. Після того, як потреба в таких будиночках зникне, модулі передадуть бригадам, які відбудовуватимуть міста на сході України.

Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщину прибули та залишилися понад 450 тисяч людей. Це кількість, яку підтверджують дані мобільних операторів. Але точні цифри дізнатися неможливо.

Нині Уряд зараз працює над тим, щоб почати купляти житло в забудовників. Поки встановлюють граничні ціни, за якими теоретично держава могла б викуповувати вже придатне для проживання житло.

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