У Львові СБУ евакуювала працівників міської ради через антитерористичні навчання

Із Львівської міської ради працівники СБУ евакуювали людей. Там силовики провели антитерористичні навчання. Тренувалися службовці в умовах максимально наближених до реальних.

СБУ провела навчання 7 вересня. Мета – перевірка взаємодії силовиків, ДСНС та інших спецслужб в умовах потенційної терористичної загрози.

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Під час антитерористичних навчань окремі території у Львові обмежили. Також у людей перевіряли документи та стежили за доглядом транспорту. Через це СБУ завчасно попередила громадян мати зі собою паспорти. Навчання відбулося у межах закону та безумовним дотриманням прав людини.

У Львові СБУ провели антитерористичні навчання / Фото "Твого Міста" та "Варти 1"

Заступник мера Андрій Москаленко розповів, що в раді відбувся вибух, бо в приміщенні відчувався сильний запах. Про це повідомив ZAXID.NET. У мережі опублікували фото, де видно багато людей, які прийшли стежити за діями службовців.

На місці працювали рятувальники, медики і поліція. Територію навколо Львівської міськради загородили.