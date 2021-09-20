У Львові ще одну частину вулиці Шевченка перекриють на ремонт: схема об'їзду

З 20 вересня у Львові перекриють ще одну ділянку вулиці Шевченка. Відповідно ремонтні роботи проводитимуть від вулиці Залізничної до Яцкова.

Перекриють ділянку від вулиці Єрошенка до Яцкова. Роботи планують завершити до кінця року.

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На наступній ділянці вулиці Шевченка розпочинають ремонт

Заступник директора ЛКП "Львівавтодор" Євген Калитич розповів, що з 8:00 20 вересня і до кінця 2021 року на ремонт закриють ще одну частину вулиці Шевченка – від Єрошенка до Яцкова. Довжина цієї ділянки становить 250 метрів.

На ділянці вулиці Шевченка від вулиці Залізничної до вулиці Єрошенка вже закінчили роботи з заміни комунікацій та розпочинатимуть поверхневі роботи,

– додав Калитич.

За його словами, на новій ділянці почнуть роботи із заміни інженерних мереж. Так, фахівці поетапно рухатимуться до вулиці Ярослава Мудрого.

У червні 2021 року розпочався третій етап реконструкції вулиці Шевченка. Він передбачає проведення ремонту на ділянці від вулиці Залізничної до Ярослава Мудрого. Вартість робіт, які виконує компанія "Онур", становить 186,6 мільйона гривень.



Схема об'їзду перекритої ділянки / Фото Львівської міськради