У Львові спалахнула пожежа в ТЦ "ВАМ": фото з місця події
Джерело:телеграм "Новини.LIVE Lviv"
У львівському торговельному центрі "ВАМ" 8 лютого виникла пожежа. Працівників та відвідувачів евакуювали.
На місце події негайно виїхали рятувальники. Повідомлення про займання надійшло приблизно о 16:00.
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У ТЦ "ВАМ" спалахнула пожежа
У торговому центрі "ВАМ", що на проспекті Червоної Калини, 62, 8 лютого трапилася пожежа. На місце події викликали рятувальників. За інформацією очевидців, до торговельного центру приїхали 3 пожежні машини. Покупців та працівників вивели на вулицю.
У коментарі 24 каналу в ДСНС Львівщини розповіли, що в ТЦ трапився спалах олії у фритюрниці. Займання ліквідували до прибуття вогнеборців – працівники магазину загасили полум'я вогнегасником.
Дивіться фото з місця події / Фото "Варта 1"
Коротко про останні пожежі у Львові
- Неподалік собору святого Юра 27 січня сталася нищівна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники знайшли у задимленій квартирі тіло її 73-річної власниці.
- 28 січня спалахнула складська будівля на вулиці Волинській. Масштабне займання вирушили долати 43 вогнеборці.
- На вулиці Єфремова 1 лютого в одній з багатоповерхівок трапилася пожежа. Паркан розміщеного поруч будівництва заважав вогнеборцям під'їхати ближче до будинку.
- На території Музею народної архітектури та побуту 6 лютого спалахнула пожежа. Полум'я вщент знищило дерев'яний будинок під очеретяним покриттям.