У Львові суд взяв під варту водія маршрутки, який збив на переході двох монахинь

У Львові суд взяв під варту водія маршрутки, який у суботу, 20 листопада, збив двох монахинь. Тіло однієї з них горе-водій протягнув через пів міста.

Пресслужба Львівської поліції повідомила, що наразі триває досудове розслідування. Встановлюють усі деталі моторошної ДТП, яка сталася на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

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Горе-водій втік з місця трагедії. Його маршрутку виявили на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Поблизу лежало тіло жертви, яке зачепилося за кузов.

Пресслужба парафії Успіння пресвятої Діви Марії повідомила, що унаслідок ДТП загинула 48-річна сестра Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім'ї Марії, а також – працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Також під час аварії постраждала монахиня Галина. Медики діагностували у неї травму голови.

На оприлюдненому відео з місця трагедії видно, що горе-водій, збивши людей, лише на мить зупинився. Водночас він навіть не вийшов з маршрутки, а спокійнісінько поїхав собі далі.

Місцеві ЗМІ розповіли, що монахині йшли на ранкову месу до Львівської Латинської Катедри.

24 канал висловлює співчуття близьким загиблої.