У Львові на території спорткомплексу помітили лисицю
Джерело:фейсбук Ігоря Зінкевича
У Львові на території стадіону СКА біля басейну помітили лисицю. Тварина не боїться людей та вільно ходить спорткомплексом.
Стадіон СКА розташований на вулиці Клепарівській. Він є багатофункціональним стадіоном, що входить до складу Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України.
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На території спорткомплексу розгулює лисиця
Депутат ЛМР Ігор Зінкевич розповів, що у спорткомплексі СКА помітили лисицю, яка вільно розгулює територією. Тварина зовсім не боїться наближатися до людей. Її побачили 7 вересня біля басейну.
У коментарях під дописом Зінкевича деякі користувачі мережі закликали бути обережними з дикими тваринами, які не бояться підходити до людей. Така сміливість може бути симптомом сказу, який без вчасної допомоги закінчується смертю.
Інші ж вважають, що тварина вийшла до людей через нестачу їжі. За словами львів'ян, лисиць часто можна зустріти біля смітників.
- "Це малявка, напевно, голодна і не розуміє, що і як";
- "На Вулецькій в пожежну частину кожного вечора приходить. Зовсім не боїться. Таке враження, що готова їсти прямо з рук";
- "В місті живуть багато лисиць, заходять в місто, бо голодні. Скажені тварини не тільки просто "не бояться", а нападають. Близько 2 місяців тому помітила лисеня неподалік дому. Спостерігала декілька днів: не було сплутаної ходи чи піни на морді, вона собі кожного вечора підкрадалась до смітників";
- "У нас в місті Рудки, лисиці живуть просто біля садочка і школи. Одного разу лисеня навіть в дитячій колясці спало!".
Лисеня гуляє територією стадіону / Фото Ігоря Зінкевича
Тварину помітили біля басейну / Фото Ігоря Зінкевича