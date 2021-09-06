У Львові відкрили для проїзду відремонтовану Пекарську: який вона тепер має вигляд
Джерело:Львівська міськрада
У Львові на Пекарській нарешті завершили проводити усі основні роботи. 6 вересня відремонтовану вулицю відкрили для проїзду транспорту.
Ремонт Пекарської коштував 109,4 мільйона гривень. Роботи проводила підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".
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Пекарську відкрили для проїзду
У Львівавтодорі розповіли, що на вулиці Пекарській підрядник завершив усі основні роботи й з 6 вересня її відкрили для проїзду транспорту.
Ремонт вулиці Пекарської фактично завершено. Підрядник виконав всі основні роботи, і 6 вересня з 9:00 вулицю вже відкрили для проїзду транспорту. Ще залишиться нанести розмітку та завершити благоустрій в кількох місцях,
– мовиться у повідомленні.
Також в ЛКП зауважили, що ремонт вулиці Шімзерів триватиме приблизно до листопада.
Дивіться фото відремонтованої вулиці Пекарської / Фото "Зручне місто"
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Коротко про ремонт на вулиці Пекарській
- Проєкт реконструкції Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".
- Він передбачає капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки.
- За проєктом на вулиці повинні були облаштувати місця для паркування, велодоріжки, а також відремонтувати тротуари та світлофор.
- Також там повинні були замінити мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, зовнішнього газопостачання, електропостачання, теплопостачання та мережі зв'язку.
- За проєктом, Пекарська повинна стати інклюзивною.
- Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".
- Вартість реконструкції вулиці становить 109,4 мільйона гривень.
У Львові відкрили відремонтовану Пекарську: відео