У Львові відкрили для проїзду відремонтовану Пекарську: який вона тепер має вигляд

У Львові на Пекарській нарешті завершили проводити усі основні роботи. 6 вересня відремонтовану вулицю відкрили для проїзду транспорту.

Ремонт Пекарської коштував 109,4 мільйона гривень. Роботи проводила підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".

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Пекарську відкрили для проїзду

У Львівавтодорі розповіли, що на вулиці Пекарській підрядник завершив усі основні роботи й з 6 вересня її відкрили для проїзду транспорту.

Ремонт вулиці Пекарської фактично завершено. Підрядник виконав всі основні роботи, і 6 вересня з 9:00 вулицю вже відкрили для проїзду транспорту. Ще залишиться нанести розмітку та завершити благоустрій в кількох місцях,

– мовиться у повідомленні.

Також в ЛКП зауважили, що ремонт вулиці Шімзерів триватиме приблизно до листопада.

Дивіться фото відремонтованої вулиці Пекарської / Фото "Зручне місто"

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Коротко про ремонт на вулиці Пекарській

Проєкт реконструкції Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".

Він передбачає капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки.

За проєктом на вулиці повинні були облаштувати місця для паркування, велодоріжки, а також відремонтувати тротуари та світлофор.

Також там повинні були замінити мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, зовнішнього газопостачання, електропостачання, теплопостачання та мережі зв'язку.

За проєктом, Пекарська повинна стати інклюзивною.

Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".

Вартість реконструкції вулиці становить 109,4 мільйона гривень.

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