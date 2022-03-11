У Львові відкривають польову лікарню швидкої допомоги
11 березня 2022 , 12:50Читать новость на русском
Джерело:Львівська ОВА
У Львові для переселенців та постраждалих від війни відкриють польовий шпиталь. Він функціонуватиме в підземному паркінгу ТЦ King Cross Leopolis.
Польова лікарня почне працювати у суботу, 12 березня. Допомогу постраждалим надаватимуть американські медики.
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Шпиталь відкриває організація "Сумка Самарянина". Постраждалі та переселенці зможуть безкоштовно отримати такі послуги:
- невідкладна допомога;
- хірургічна допомога;
- стаціонарні та амбулаторні послуги;
- послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
Лікарня працюватиме цілодобово.
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