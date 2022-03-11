Полевая больница начнет работать в субботу, 12 марта. Помощь пострадавшим будут оказывать американские медики.

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Госпиталь открывает организация "Сумка Самарянина". Пострадавшие и переселенцы смогут бесплатно получить такие услуги:

неотложная помощь;

хирургическая помощь;

стационарные и амбулаторные услуги;

услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Больница будет работать круглосуточно.

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