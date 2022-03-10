Об этом заявил городской глава Львова и назвал дату возобновления учебы – 14 марта. Андрей Садовый отметил, что говорится обо всех школьниках – от 1 до 11 класса.

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Некоторые университеты тоже возобновляют обучение

Львовский мэр рассказал, что дети, живущие вместе с родственниками в помещении школы, смогут там же проходить обучение. Однако опять же только в онлайн-формате.

Школьники из других областей, проживающие в квартирах или хостелах должны подойти в ближайшую школу и зарегистрироваться там. Тогда же они также смогут подключиться к обучению.

Если нет соответствующей техники, школа предоставит следующие возможности. Дети должны учиться,

– подчеркнул Садовый.

Некоторые студенты также выйдут на обучение в онлайн-формате. Например, "Львовская политехника" еще не будет возобновлять обучение, а Франко же начнет работать. Речь идет о той же дате, что и в школах – 14 марта.

"Если вы студент или студентка львовских вузов, прошу вас связаться с вашим университетом и получить подробную информацию", – отметил городской голова Львова.

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