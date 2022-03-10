Про це заявив міський голова Львова та назвав дату відновлення навчання – 14 березня. Андрій Садовий зауважив, що мовиться про всіх школярів – від 1 до 11 класу.

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Деякі університети теж відновлюють навчання

Львівський мер розповів, що діти, які живуть разом із родичами у приміщенні школи зможуть там же проходити навчання. Проте знову ж таки лише в онлайн-форматі.

Школярі з інших областей, які проживають у квартирах або хостелах, мають підійти в найближчу школу та зареєструватися там. Тоді ж вони також матимуть можливість під'єднатися до навчання.

Якщо немає відповідної техніки, школа надасть такі можливості. Діти мають вчитися, – наголосив Садовий.

Деякі студенти також вийдуть на навчання в онлайн-форматі. Наприклад, "Львівська політехніка" ще не відновлюватиме навчання, а Франковий виш же почне працювати. Мовиться про ту ж дату, що і у школах – 14 березня.

"Якщо ви студент чи студентка львівських вищих навчальних закладів, прошу вас зв'язатися з вашим університетом і отримати детальну інформацію", – відзначив міський голова Львова.

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