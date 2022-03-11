Польова лікарня почне працювати у суботу, 12 березня. Допомогу постраждалим надаватимуть американські медики.

До теми Переселенці можуть доєднатись: у Львові відновлюють навчання у школах

Шпиталь відкриває організація "Сумка Самарянина". Постраждалі та переселенці зможуть безкоштовно отримати такі послуги:

невідкладна допомога;

хірургічна допомога;

стаціонарні та амбулаторні послуги;

послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Лікарня працюватиме цілодобово.

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