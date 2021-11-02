У Львові вимагають скасувати дистанційне навчання у червоній зоні

У Львові зареєстрували петицію з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах. Мовиться про дозвіл працювати очно у червоній карантинній зоні за умови 100% вакцинації колективу проти коронавірусу.

Петицію зареєстрували 2 листопада в Єдиній системі місцевих петицій. Її авторка Анна Косарєва переконує, що школи у Львові перевели на дистанційне навчання всупереч змінам до постанови Кабміну та численних рекомендацій UNICEF.

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У Львові вимагають відновити очне навчання у школах

Косарєва розповіла, що зміни до постанови Кабміну внесли ще на початку вересня. Вони дозволили роботу освітніх закладів у червоній карантинній зоні за умови 100% вакцинації колективу.

Авторка петиції наголосила, що можливість продовжувати роботу очно спонукала більшість освітян зробити щеплення проти коронавірусу. Однак у Львові школи та позашкілля відправили на дострокові канікули на тиждень раніше проголошення червоної зони у місті.

А з 1 листопада школи перевели на дистанційне навчання. Всупереч змінам до постанови Кабінету Міністрів та численних рекомендацій UNICEF не закривати школи,

– мовиться у петиції.

Косарєва зазначила, що навчання за допомогою дистанційних технологій б'є по родинах з дітьми молодшого шкільного віку та соціально незахищених верствах населення. Окрім цього, за її словами, кожен день дистанційного навчання лише поглиблює соціальну нерівність у доступі до освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

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Петиція зібрала майже 300 підписів

У петиції мовиться, що навчальний рік 2021 – 2022 є третім роком поспіль, під час якого зачиняють школи. На думку авторки петиції, численні дослідження підтвердили, що дистанційна освіта значно не впливає на розповсюдження COVID-19. Окрім цього постійне переривання навчального процесу має довготривалі, відкладені наслідки.

"Ми просимо відкрити освітні заклади зі 100% вакцинованого персоналу. З контролем по дотриманню соціальної дистанції, гігієнічних норм та маскового режиму. Але повернути усім дітям право на здобуття освіти", – додала Косарєва.

Станом на 17:00 2 жовтня петиція зібрала 278 підписів. Для того, щоб Львівська мерія її розглянула, потрібно, щоб її підтримали 500 людей. Збір триватиме протягом 60 днів.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу